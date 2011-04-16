Luis Rodríguez

Son días duros en el Junior. El Tiburón está nervioso, porque su fútbol está en discusión. Eso ya es mucho para un equipo que sintió el aliento de su afición exigente, que disparó arpones desde las tribunas del estadio Metropolitano en el empate del miércoles ante un pobre León de Huánuco. Por ahora nada les convence, pese a los resultados y la clasificación a la tercera ronda como primero del grupo 2 de la Copa Santander Libertadores.

Gritos y pancartas tensionaron al equipo que demoró 47 minutos para disparar a los tres palos del arquero de León, Sebastián Cuerdo. Un síntoma del estado de ánimo: al técnico Óscar Héctor Quintabani le ha costado dar en la tecla y a los jugadores, frescura en las piernas.

Giovanni Hernández sintió miedo. 'Nadie juega con público en contra. Se siente nervio y temor, le da culebrilla y eso es normal. La gente dirá que tengo muchos partidos, pero es duro así. Pueden decir lo que quieran, la gente paga la boleta y tiene razón para quejarse. Pero en el peor momento de Junior, cuando estuvimos en el descenso, no tuvimos a la gente en contra'.

Jossymar Gómez se sacudió de la presión y reconoció el mal momento. 'Para nada hay tensión, el público es un jugador más, el número 12, y se pone mal por el rendimiento del equipo. Eso se irá mejorando si el equipo juega bien y gana; estará con nosotros. Hay ansia de ganar y de hacer las cosas bien'.

Mezclar, combinar, superar líneas de presión, marcar el pase y tener el último, son un mundo en Junior desde los arranques. Se vio en el primer tiempo ante el León y tuvo que volver a corregir Quintabani en el camino. Con el llamado desde el banco a César Fawcett, Giovanni Hernández y Carlos Bacca, obligó al equipo a dar tres o dos pases y disparar desde fuera del área.

'No hay continuidad, mucha indecisión, la pelota es para utilizarla. Perdíamos la pelota y estábamos descuidados', reafirma Quintabani.

Antes del cambio de libreto, las pancartas en la tribuna oriental y un corito de salida al técnico en la de sur, minaron la paciencia. 'Respeten a la afición', se leía en la de oriental. En la de sur apareció una dirigida a la familia Char. Pero desapareció en el segundo tiempo.

'Miseria humana'. El gol de Jossymar, en un gran gesto técnico: control y cambio de pie, llevó a uno que otro aficionado a sorprenderse en el ademán de celebración de Quintabani en el banco. Fue un anuncio de que había perdido la mesura con tanto ruido y bala en su contra. No se mordería la lengua en la rueda de prensa. 'Soy un hombre de fútbol, me crié en una cancha, pero lo demás molesta, dejé que me insulten a mí, hay una miseria humana, esos personajes deben ir a donde personas especializadas para que las serenen. No me gusta que me insulten, menos que se metan con mi esposa, mi madre e hijos. Cuando no hay razón, no conozco los motivos que impulsan a ciertos personajes a actuar de manera miserable'.

En el único tiro de León, al arco de Sebastián Viera, llegó el empate. Sergio Otálvaro se quedó enganchado para forzar el fuera de lugar, faltó reacción en César Fawcett y la defensa rojiblanca vendió a Viera en el gol de Orlando Rodríguez.

La afición estaba tan caliente, como volcán a apunto de botar la lava, que se enturbió el ambiente. El pitido final llegó y los disparos continuaron de todos los lados. A Giovanni Hernández lo atizaron recordando sus problemas con el fisco argentino en la zona mixta, admitió el mal momento, lanzó una grosería a un periodista, defendió a Quintabani; mientras afuera algunos hinchas buscaban diana con sus agresiones.

Huila se asoma mañana, una oportunidad más para que el Tiburón domine los nervios y recupere el fútbol.