Luis Rodríguez

Hay partidos trampa, y el de esta noche entre Junior y León Huánuco, es uno de ellos. El equipo barranquillero y el peruano se enfrentan esta noche con dos caras de la moneda. Se parecen en sus torneos domésticos, con puestos por debajo del ecuador, pero en la Santander Libertadores, los tiburones seguirán y el León se despedirá.

Los locales tienen la máxima motivación para sellar el primer lugar del grupo 2 y los visitantes se conformarán con acabar con dignidad.

'No quiero ni perder con los amigos y menos cuando uno juega un partido internacional en La libertadores. Sabemos la realidad. Junior quiere ser primero, los partidos hay que jugarlos y venimos a hacerlo seriamente', promete Franco Navarro, entrenador del León.

El ex delantero, nacido en Argentina y nacionalizado en Perú, fue un temible goleador de los años ochenta, que pasó por el Independiente Medellín y ayer recordó cómo sufrió en sus duelos ante Junior en el Romelio Martínez. 'En Colombia fue mi primera experiencia extranjera. Y contra Junior me levantaban a patada, Edgardo Bauza...'.

Franco vive en carne propia en el banco la ausencia de esa pegada. Su equipo ha recibido más goles que los anotados en la Santander Libertadores (ver cifra). Por eso habla con nostalgia y agrado de uno que no está: el colombiano Luis Alberto Perea, su hombre gol en la temporada 2010, transferido al Deportivo Quito de Ecuador.

'Nos cuesta hacer goles, se nos fue Perea y Rodas, prácticamente toda la ofensiva. Hemos tratado de mejorar, pero los que están necesitan adaptación. Y eso cuesta'.

Tres colombianos podrían ser titulares esta noche ante Junior en el Metropolitano. Fijos son los zagueros, el exJunior Roller Cambindo y Luis Cardoza, defensor de buena juego aéreo y recomendado por Jorge Luis Pinto. Y el exAmérica de Cali y Cúcuta, Harrison Otálvaro que Franco Navarro señaló aún en período de adaptación.

Cambindo destacó el buen momento de Junior en la Copa. 'Eligieron bien con los jugadores para jugarla. Y estar de nuevo en Barranquilla es una motivación'.

Cardoza prometió que su equipo dejará hasta la piel. 'Sabemos que es lo último y tenemos que dejar el alto en el nombre del club. Junior es fuerte, pero queremos hacer un excelente partido'.

El mediapunta Harrinson Otálvaro, de la misma generación de Radalmel Falcao y Hugo Rodallega, insistió en acabar bien el torneo. 'Lo vamos a jugar con mucha responsabilidad, sabemos que ya estamos eliminados, pero hay que cerrar esta presentación en Copa de la mejor forma'.