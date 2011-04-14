Luis Rodríguez

Hasta Paulo Roberto Falcao, hasta el viernes columnista del diario Zero Hora, y desde el lunes nuevo técnico del Internacional de Porto Alegre, elogió la actuación del Junior ante Gremio. La legendaria figura de la selección brasileña dijo que el cuadro barranquillero había hecho pasar sustos a los dirigidos por Renato Portaluppi y lo dio como un candidato para llegar lejos en esta Copa Santander Libertadores.

Esa opinión, que fue compartida por otros periodistas brasileños, se desmoronó por completo tras la vergonzosa derrota 3-0 ante Itagüí, el pasado domingo.

¿Cómo un equipo puede cambiar tanto de un partido a otro? ¿Cómo un equipo después de una aceptable presentación en Porto Alegre hace un ridículo tan mayúsculo en Itagüí?

La respuesta no parece tenerla ni el propio Óscar Héctor Quintabani, quien insiste que el desgaste por los largos viajes que el equipo ha tenido que realizar para cumplir con los compromisos de la Copa ha afectado notablemente su rendimiento.

Por este motivo, y con la clasificación a octavos de final completamente asegurada, el colombo-argentino, para el partido de hoy ante León de Huánuco, en el cierre del grupo 2, no descarta utilizar una nómina mixta, una posibilidad que ya había barajado ante Gremio, pensando en el duelo del domingo contra Atlético Huila.

La urgencia de sumar puntos en la Liga Postobón y seguir aspirando a clasificar tiene a Quintabani pensando en reservar lo mejor que tiene para este partido, más los dos de la semana entrante contra Santa Fe (pendiente de la décima fecha) y Cúcuta, ambos en condición de visitante.

El técnico sabe que en ellos se jugará en gran parte su permanencia en el cargo, muy a pesar de haber recibido ‘voto de confianza’ a comienzos de la presente semana.

Quintabani concentró ayer 18 jugadores para enfrentar a los peruanos, pero no confirmó el onceno inicialista. Llamó la atención la inclusión en este grupo de Jhon Viáfara, quien no actúa desde el juego contra Oriente Petrolero, el 17 de marzo, cuando sufrió una lesión neurológica producto de una aparatosa caída. Sin embargo, la presencia del experimentado volante aún no está garantizada.

'Hay que esperar la autorización del médico (Carlos Rolong) para poder jugar. Así tenga muchas ganas de estar no puedo pasar por encima de las decisiones médicas. Eso hay que respetarlo', indicó Viáfara, reconociendo que todavía tiene debilidad en algunos músculos.

'Ese es uno de los temores que tiene el médico y por eso no me ha dado el aval para jugar. Yo me siento bien, pero la última palabra la tiene el médico. Si de mí dependiera jugaría sin ningún problema'.

Viáfara no renuncia a la posibilidad de jugar y espera en las próximas horas recibir la aprobación del cuerpo médico juniorista y ser de la partida ante León de Huánuco, equipo al que le marcó gol en el partido de ida, que ganó 2-1 el conjunto barranquillero.

Concentrados. Los 18 jugadores que Junior concentró anoche en Solinilla para el partido de esta noche son los siguientes: Sebastián Viera, Carlos Rodríguez, Sergio Otálvaro, Braynner García, Anselmo De Almeida, John Valencia, Juan David Valencia, César Fawcett, Jhon Viáfara, Julián Barahona, Wainer Caneda, Sherman Cárdenas, Jossymar Gómez, Giovanni Hernández, Carlos Bacca, Luis Páez, Alfredo Padilla y Víctor Cortés.