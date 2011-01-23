Luis F. De La Hoz

Los vándalos disfrazados de hinchas del Junior que se acercaron ayer en la mañana a la sede administrativa del club rojiblanco, se equivocaron de sitio. Si lo que quieren es que Teófilo Gutiérrez vuelva a convertirse en jugador del equipo tiburón, deben viajar a Turquía y llegar a la casa de Sadri Sener, presidente del Trabzonspor, equipo dueño de los derechos deportivos del jugador, o a la oficina de Efraín Pachón en Bogotá, que es su representante.

Unos 60 o 70 jóvenes protagonizaron una incomprensible, incoherente y desacertada protesta en la que solicitaban el regreso de Teófilo.

Hubo coros, gritos, grafitis en la sede del equipo que ‘aman’ y enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, Esmad, que alcanzó a capturar a siete revoltosos.

No hubo daños materiales ni heridos, afortunadamente, pero el Junior instauró una denuncia por este desorden totalmente fuera de lugar, informaron fuentes oficiales del equipo.

Recientemente otro grupo de inadaptados apedrearon y pintaron la sede en medio de la novela del tira y jala de los directivos con Giovanni Hernández por la extensión de su contrato. No se puede permitir que estos actos vandálicos se vuelvan moda y costumbre.