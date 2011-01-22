El Heraldo

Junior ganó un partido y empató otro ante el Deportes Quindío, ayer en la tarde en el estadio municipal de La Unión, Valle.

Luis Carlos Ruiz, a los 17 minutos del primer tiempo, y Víctor Corés, a los 32, anotaron los goles del primer encuentro, que fue entre las alternativas de ambos equipos. Juan Fernando Caicedo consiguió el descuento.

Ruiz ya acumula dos anotaciones en la pretemporada. Había marcado una diana en el duelo ante el América de Cali el pasado fin de semana.

En el segundo cotejo (entre los titulares) Tiburones y Cuyabros igualaron 0-0.

Giovanni Hernández estrelló un tiro en el palo y le anularon un gol a Luis Páez.

El árbitro Norberto Ararat, del Valle, fue cuestionado por algunos aficionados quindianos porque supuestamente dejó prosperar el juego brusco de Jhon Viáfara y José Amaya.

Las formaciones utilizadas por el Junior en los dos partidos fueron las siguientes:

Alternativas: José Luis Chunga; Jaider Romero, Armando Nieves, Braynner García y César Fawcett; Wainer Caneda, Julián Barahona, Vladimir Hernández y Víctor Cortes; Luis Carlos Ruiz y Norvey Orozco.

Titulares: Sebastián Viera; Jossymar Gómez, Anselmo De Almeida, John Valencia y Juan David Valencia; Sergio Otálvaro, José Amaya y Jhon Viáfara; Giovanni Hernández; Luis Páez y Carlos Bacca

Cambio: Alfredo Padilla por Luis Páez.

El técnico Óscar Quintabani ensayó a Jossymar como lateral derecho y pasó a Otálvaro como volante por derecha.

Mañana, ante Pereira. Junior continuará con sus partidos de fogueo, mañana en el municipio de Toro, donde tendrá una doble confrontación ante el Deportivo Pereira.