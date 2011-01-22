Magangué tendrá el honor de ver el debut de los dos equipos costeños en la Liga Postobón 2011. Real Cartagena y Junior abrirán en ese municipio bolivarense, el domingo 6 de febrero, su participación en el principal torneo colombiano, cuyo calendario fue sorteado ayer en Bogotá.

Los Heroicos oficiarán de locales en Magangué ante los trabajos de refacción que se realizan en el estadio Jaime Morón por el Mundial Juvenil.

En la segunda fecha los Tiburones disputarán su primer partido de local ante el actual subcampeón del fútbol colombiano, el Tolima, el 13 de febrero, 4 días antes de su estreno en la Copa Libertadores.