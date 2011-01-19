Archivo

Junior se encuentra interesado en contar con los servicios del goleador Teófilo Gutiérrez, confirmaron ayer a EL HERALDO el presidente del club Arturo Char y el representante del jugador, Efraín Pachón

'Ya hicimos oficialmente la solicitud para contar con el jugador, el tema lo está manejando Efraín Pachón', reconoció el máximo directivo rojiblanco.

Según el empresario, en las diferentes reuniones que surgieron en España entre su hijo Efraín Pachón Jr. y los directivos del Trabzonspor, equipo dueño de los derechos deportivos de Teo, se concluyó que el atacante dejará de pertenecer al conjunto turco sólo si es vendido. No se contempla la posibilidad de préstamo.

Junior estaría dispuesto a comprar el pase del jugador, que hace un año traspasó en tres millones de dólares.

'No puedo revelar la suma que el Trabzonspor pide por el jugador, eso es privado. Lo que sí puedo decir es que el club rebajó las pretensiones que tenía inicialmente', apuntó Pachón sin profundizar en detalles financieros.

En los próximos días se definirá el futuro de Teófilo, que también tiene ofertas del Once Caldas y 'otros equipos internacionales', según Pachón.

A Teo le agrada la idea de volver al equipo de sus amores y espera que toda su situación se resuelva muy pronto. '¡Claro que quiero jugar en el Junior!', le dijo a EL HERALDO, aclarando que no hay nada definido y prefiere dialogar con los medios cuando todo el caso esté más concreto.

Algunos directivos del Trabzonspor insistieron hasta último momento en la posibilidad de seguir contando con Teófilo, pero ante la negativa de éste por sus inconvenientes de adaptación, cedieron a la opción de transferirlo.

Teófilo volvió a Barranquilla el viernes 29 de octubre de 2010 para someterse a toda clase de pruebas médicas por unos mareos y desmayos que había sufrido en Turquía. Los galenos que practicaron las pruebas determinaron que padecía 'ansiedad y estrés' por su estadía en un país con cultura, costumbres e idioma extraños para él.