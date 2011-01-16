El Heraldo

El juego de fondo en el estadio de Cartago, Valle del Cauca, entre las nóminas principales de América y Junio, finalizó con empate a un gol.

Junior se fue adelante en el marcador a los 37 del primer tiempo, en los pies de John Viáfara, quien mostró en su primeros minutos de futbol oficiales con la casaca 'Rojiblanca' su potente pegada.

Con un derechazo venció al cuidapalos Restrepo. El conjunto de Álvaro Aponte se pellizcó en el complemento y a los 5 minutos de juego, otro volante de marca, Jorge Banguero, de cabeza la mandó a guardar ante un cobro de tiro de esquina.

Formaciones:

Junior Sebastián Viera; Sergio Otálvaro, John Valencia, Anselmo De Almeida, Juan David Valencia; José Amaya, John Viáfara, Giovanni Hernández, Vladimir Henández, , Carlos Bacca y Luis Páez.

América Diego Restrepo; Fabian Morales, Edwin del Castillo, Andrés Cadavid, Mario Llanos; Jorge Banguero, Iván Vargas, Ebert Zárate, Dairon Pérez; William Zapata Duvan Zapata. DT: Álvaro Aponte.

Junior ganó el preliminar

Junior derrotó 1-0 al América de Cali con anotación del delantero samario Luis Carlos Ruiz. El encuentro se disputó en el estadio Alfonso López Pumarejo, de Cartago, Valle.

El equipo B del cuadro rojiblanco dominó las acciones y ha mostró un fútbol alegre, práctico y con fortaleza en el frente de ataque.

Para este primer juego Junior formó con: Carlos Rodríguez; Jáider Romero, Armando Nieves, Braynner García y César Fawcett; Julián Barahona, Wáiner Caneda y Jossymar Gómez; Víctor Cortés, Luis Carlos Ruiz y Fredys Arrieta.

En pocos minutos iniciará el juego principal de la tarde, donde ambos equipos utilizarán sus nóminas titulares. Para este encuentro el técnico Óscar Héctor Quintabani utilizará todos los refuerzos que trajo Junior hasta el momento para afrontar la temporada 2011.

El equipo rojiblanco viene desarrollando su pretemporada en territorio vallecaucano. Se encuentra concentrado en el hotel Los Viñedos.