Luis Rodríguez

Tres brasileños viajaron 22 horas en bus para probarse en el Barranquilla FC. El volante de marca Yos Jorge Silva, de 24 años de edad; el volante creativo Carlos Guga, de 27; y el delantero Mario Amaral, de 26 años de edad, dicen que llegaron al país por recomendación de un supuesto empresario que nunca encontraron a su llegada a Bogotá.

Guga, que tomó la vocería ante EL HERALDO, relató que una persona que les dijo ser barranquillero los contactó en Brasil tras verlos jugar en el Unión Bandeirantes en la Copa de Pernambuco, el estado de donde son oriundos.

'Nos invitó a que nos fuéramos a probar al Junior, que él aquí en Colombia nos pagaba los pasajes. Nosotros nos vinimos con plata de nuestro bolsillo, pero nunca apareció', expresó Guga.

Cuentan los brasileños que en la capital colombiana permanecieron seis días a la espera del ‘empresario’ hasta que se animaron a venirse a Barranquilla por sí mismos. Se fueron a la Terminal de Transportes y vía terrestre llegaron el martes pasado a La Arenosa.

Después de 22 horas de viajes con algunos inconvenientes en las carreteras del país, se montaron en un taxi y se fueron directo a la sede del Junior, donde narraron su historia.

Petar Kosanovic, director de las divisiones menores del cuadro rojiblanco, les abrió las puertas del Barranquilla FC para mirar su rendimiento futbolístico.

Ayer en la tarde participaron en un partido de práctica en el estadio Romelio Martínez y realmente no marcaron diferencia. Aunque Amaral, el atacante, anotó un gol, el desempeño del trío extranjero fue flojo. 'Llevamos doce días sin entrenar', justificaron los tres jugadores del país de la samba, que se encuentran hospedados en una casa que Junior dispone para los jugadores de sus categorías inferiores.

Afirman que no tienen dinero para regresar a Brasil y que visitarán otros clubes si no pasan la prueba en el Barranquilla. La aventura continuará. RCV