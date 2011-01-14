Luis Rodríguez

El flaco desgarbado se bajó presuroso de una mototaxi y de inmediato se dirigió a uno de los técnicos de las divisiones menores: 'Quiero jugar en el Junior'.

Cuentan que Carlos Moreno lucía agitado y ansioso, pero decidido. Se presentó a una convocatoria en Bomboná dispuesto a ganarse un cupo en las inferiores rojiblancas. De entrada, su estado físico endeble generaba desconfianza. 'Es que llegó muy delgadito, era peso lástima', recuerda jocosamente Fernel Díaz, actual asistente técnico del Junior, que lo conoció durante su paso por la cantera y el Barranquilla FC.

Las apariencias engañaron. Detrás del lánguido muchacho había un fútbol robusto y elegante. Todos los prejuicios rápidamente se esfumaron cuando los entrenadores lo vieron con el balón en los pies. 'Este sabe', coincidieron.

Seis años después de aquella primera impresión, El Flaco Moreno ya se encuentra entrenando con el Junior de la primera división. Se desempeña como volante de primera línea y con sólo 19 años de edad (cumplidos ayer) es el jugador más joven entre el grupo de 29 que escogió el técnico Óscar Quintabani para desarrollar la pretemporada en La Unión, Valle.

'Soy un jugador de mucha proyección, con buena técnica, manejo de pelota, acompañamiento y ataque. Voy a tener una gran importancia dentro del fútbol colombiano', asegura Carlos Moreno, que hoy en día pesa 74 kilogramos y mide 1,87 de estatura.

'Tiene mucho talento, calidad y coordinación', afirma Petar Kosanovic, director de las categorías de formación del Junior. 'A veces exagera en la acción individual y abusa de su técnica, quiere hacer todo bonito. Debe corregir eso', agrega el serbio.

Kosanovic y el ex asistente técnico del Junior, Alex Escobar, comparan su estilo de juego con el de Harold Lozano, ex volante de la selección Colombia de los 90.

Escobar y Diego Umaña quisieron ascenderlo al equipo principal el año pasado, pero el orientador europeo y el presidente del Barranquilla FC, Ernesto Herrera, prefirieron darle espacio en el cuadro de la B, donde tendría mayores oportunidades de jugar y adquirir experiencia.

'Escobar estaba loco por Moreno. A Ramiro Viáfara (técnico de la selección Colombia sub 17) también le gustó y siempre me pregunta por él, pero nunca lo convocan', apunta Kosanovic.

A Quintabani también le llamó la atención y lo incluyó en su nómina para la temporada de 2011. 'Si me dan la oportunidad voy a dar de qué hablar', dice Moreno.

El benjamín de la concentración del Junior busca la gloria para satisfacción personal y por responsabilidad familiar. El oriundo de El Retén, Magdalena, es cuñado de Teófilo Gutiérrez.

Hace algún tiempo sostiene una relación amorosa con la hermana del goleador, Aura Gutiérrez, quien tiene un embarazo de siete meses.

'Voy a ser padre de una niña. Es mi anhelo y una gran motivación. Tengo que darle todo lo que necesita'.