Luis Rodríguez

El defensor central Pedro Pablo Tavima es nuevo refuerzo del Real Cartagena. El jugador de 25 años no pudo mostrar sus condiciones en Junior, equipo con el que se mantuvo incapacitado por siete meses tras una grave lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha.

'Yo quería mostrarme en Junior por la hinchada y por lo que es el equipo. Salí muy triste de allá por no haber podido jugar y por la lesión que tuve', comentó Tavima a EL HERALDO.

El zaguero se muestra agradecido por el trato que recibió en Barranquilla. 'Ahora me queda jugar en Cartagena y Dios quiera que la vida me de otra oportunidad de poder estar de nuevo en el Junior', recalcó el vallecaucano, que tiene el pase en su poder y llegará a préstamo por un año a La Heroica.

Tavima llegaría entre hoy y mañana a la capital del Atlántico, en donde Real Cartagena adelanta la pretemporada. Esta es su segunda etapa en el onceno auriverde, con el cual ascendió en el 2004 y logró un subcampeonato en el 2005.

El delantero boliviano Diego Cabrera, que se encontraba en el Deportivo Pasto, es otro de los refuerzos que se unirá a las toldas cartageneras en las próximas horas.

Cabrera, que ha integrado el combinado de su país, se destacó con el Cúcuta Deportivo en su primera temporada, pero pasó sin pena ni gloria por el Medellín. El artillero tiene 32 años de edad.

Estas dos incorporaciones se suman a la del arquero uruguayo Adrián Berbia, el volante creativo argentino Emanuel Molina y el atacante Jámerson Rentería, entre otros nombres de jugadores poco conocidos y que vienen de la Primera B.

El delantero panameño Delano Welch está en período de prueba. RCG