El arquero Didier Muñoz, quien hace unos años atajó en el Real Cartagena y luego, después de su paso por Millonarios y un club ecuatoriano, se puso el buzo del Junior, resumió una íntima aspiración de cada jugador del cuadro heroico: 'Todos los de allá quieren estar acá'.

Alex Anaya y José Nájera no son la excepción. El lateral derecho y el volante creativo, hoy auriverdes, sueñan con vestir la casaca del conjunto rojiblanco.

'Sería una gran motivación jugar en el Junior, un equipo grande que va a disputar una Copa Libertadores. Han llegado buenos jugadores y tienen un muy buen grupo', expresa Nájera.

'Yo trabajo duro y cada día le pido a Dios para que se den cosas interesantes en mi vida. Si se da este paso al equipo vecino lo haría con la mayor disposición, quisiera aportar toda mi experiencia al Junior', dice Anaya

No son descabelladas las posibilidades de que algún día este par de valores costeños aterricen en el plantel tiburón. Junior mostró interés por José Nájera, pero el Real Cartagena quería a cambio al volante de creación Alan Navarro (ex Barranquilla FC) y al delantero Wílmer Parra Cadena. La dirigencia del Junior se opuso al truque.

En el caso de Anaya, la directiva del Real le propuso al presidente del Junior un intercambio con Jaider Romero. Pero la idea tampoco fructificó hasta el momento.

A Nájera le encantaría jugar al lado de quien considera su ídolo, Giovanni Hernández. 'Es un gran jugador que aquí lo admiramos, sería satisfactorio compartir el mediocampo con él. A mí como joven me puede ayudar bastante', manifiesta Nájera.

Anaya se imagina peleando la titular con Sergio Otálvaro. 'La competencia en los equipos va existir, si se tiene la posibilidad de llegar a Junior se pelearía un puesto con ganas y sacrificio para que el profe decida', suelta Anaya.

Por ahora sólo son sueños, la realidad de ambos sigue siendo el Real Cartagena, equipo donde se destacan y sudan la camiseta. Sobre todo cuando enfrentan al Junior. La frase de Didier tiene algo que ver.