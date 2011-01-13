Luis Rodríguez

Va y viene sin parar. Lo tumban, se levanta, lucha, avanza raudo, vuelve a morder la grama. Pica, propone una pared, arrastra una marca, desborda, manda un centro, se cruza aquí, salta acá. Luis Carlos Ruiz está en constante movimiento dentro de una cancha. Su despliegue físico y movilidad son impresionantes, pero algo le falta.

'Marcar goles', dice el samario que en el Barranquilla FC se destacó como artillero.

Ese imprescindible centavo para completar el peso se le extravió desde su llegada al Junior, donde los técnicos han tratado de explotar su resistencia en el ida y vuelta por el costado derecho. Lo alejaron del área y se desinfló su fuerza anotadora. Ahí se movía como pez en el agua y ponía el balón a besar la red.

El atacante de 24 años espera reconciliarse con el gol en la temporada 2011. 'Extraño mi potencia goleadora, esperemos sacarla en la Liga y en la Copa'.

Desahogar ese grito reprimido con más asiduidad, de seguro le servirá para convencer a todos los que todavía dudan de sus condiciones futbolísticas y su consolidación con la casaca rojiblanca.

'El gol es algo que me tiene que salir, tengo que sacar eso que he perdido un poco, esperemos que este año lo pueda ratificar y anotar muchos'.

¿Qué necesita para recuperar el arsenal ofensivo que se le mojó en el Junior? 'Mucho trabajo, volver a la posición y confianza', contesta Ruiz.

El técnico Óscar Quintabani lo viene utilizando en las prácticas en calidad de delantero. Debe competir con Carlos Bacca, Luis Páez, Víctor Cortés, Fredys Arrieta y Alfredo Padilla. 'Será bastante difícil'.

Concentrados. Ya con la presencia de César Fawcett y Luis Páez, Junior continúa concentrado y entrenando en La Unión, Valle.

Este sábado jugará dos amistosos ante América.

¿Cómo va la titular?

A medida que se avanza en la preparación física, Óscar Quintabani va metiéndole mano a la parte técnico-táctica y cuajando una formación titular.

En uno de sus últimos ensayos futbolísticos, Quintabani enfrentó a dos equipos de la siguiente manera:

Equipo A: Sebastián Viera, Sergio Otálvaro, Anselmo De Almeida, John Valencia y Juan David Valencia; Jhon Viáfara, José Amaya, Vladimir Hernández y Giovanni Hernández; Víctor Cortés y Carlos Bacca.

Equipo B: Carlos Rodríguez; Jáider Romero, Armando Nieves, Braynner García y César Fawcett; Julián Barahona, Wáiner Caneda y Jossymar Gómez; Alfredo Padilla, Luis C. Ruiz y Fredys Arrieta.

Fawcett a veces es utilizado como volante.