Se conoció extraoficialmente que Junior tiene planeado dos cambios importantes para la temporada 2011. El primero será el regreso de Cerveza Águila como patrocinador oficial de la camiseta rojiblanca en reemplazo de Pastas la Muñeca (Harinera del Valle) y el segundo será la llegada de la marca deportiva Nike en reemplazo de Puma.

Según fuentes cercanas al club, las conversaciones están bastante adelantadas con ambas empresas y la llegada se daría en el segundo semestre del año.

El gran obstáculo que tendrán los directivos rojiblancos será rescindir el contrato que los une con la empresa Harinera del Valle (Pastas la Muñeca), el cual cuenta aún con 5 años de vigencia, mientras que la marca deportiva Puma tiene aún medio año más de contrato.

Recordemos que Nike viste a grandes equipos en el mundo como el FC Barcelona, el Manchester United, Boca Juniors, Atlético de Madrid e Inter de Milán, entre otros.

Para tener en cuenta.

Águila había patrocinado por última vez al Junior durante las dos temporadas del rentado nacional de 2005. Además de parte de la Copa Libertadores de América de ese año, inmediatamente después que se acabara el vínculo contractual con Coolechera.

Pastas La Muñeca venía siendo la marca que aparecía en la camiseta rojiblanca desde mayo de 2006.