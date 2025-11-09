Un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio de Ocaña, Norte de Santander. Un hombre identificado como Alberto Moscote Sánchez, de 44 años, oriundo de Riohacha, La Guajira, fue asesinado a bala durante un ataque sicarial ocurrido en el barrio Acolsure.

Leer también: Joven muere tras ataque a bala en San Juan del Cesar, La Guajira

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el crimen se produjo cuando la víctima se desplazaba a pie por una de las calles del sector y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Acto seguido, el parrillero desefundó su arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el homicidio, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Los actos urgentes fueron adelantados por una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín de la Policía Nacional, que se encargó de la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios.

Importante: Dos hombres capturados en operativo contra la minería ilegal en La Guajira

Según versiones preliminares, Moscote Sánchez había llegado recientemente a Ocaña, por lo que las autoridades trabajan en establecer las circunstancias que rodearon el hecho y los posibles móviles del crimen.