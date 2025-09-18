En el marco de la estrategia seguros, cercanos y presentes, la Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar puso en marcha la Red Integral de Seguridad en el Transporte (Ristra) en el departamento.

Con ello más de 103 hombres y mujeres desplegados en las vías nacionales de Bolívar trabajan para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

La integran personal de Tránsito y Transporte y de Policía Judicial y prevención, que trabajarán de la mano con las empresas transportadoras y entidades gubernamentales para fortalecer la seguridad vial y el control en las diferentes rutas del departamento, reduciendo los accidentes y garantizando un transporte más seguro para todos.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que esta red también busca asegurar que, en caso de volcamiento de vehículos, la carga no se vea comprometida, permitiendo una reacción temprana de los cuadrantes.

“Con la Ristra buscamos crear un entorno vial más seguro y confiable para todos los bolivarenses. Contamos con personal de inteligencia para la seguridad vial, un número de atención 24/7 para requerimientos en vías nacionales, vehículos-taller, grúas y capacitaciones para las empresas que lo requieran” afirmó el coronel Reyes.