Wilfred Arias

'No pienso que las fotografías de la cámara de la Universidad Nacional de Colombia (UN), que monitorea las playas vayan a influir en el proceso por la venta de un lote baldío'.

Así lo expresó ayer Enrique Del Río, el abogado de la alcaldesa, Judith Pinedo Flórez, al referirse al caso de la presunta venta de un área de playa que aparece escriturada como lote baldío desde 1999.

'Las circunstancias climáticas y ambientales cuando se tomaron las fotos, no son las mismas a las de cuando se declaró esa área como lotes baldíos ni cuando se vendió', comentó Del Río.

El abogado aseguró que si la teoría de la Capitanía de Puerto de que todo lo que recubra las olas es playa, entonces, a su juicio, se debería declarar como bien público a todo El Laguito y Bocagrande y mandar a desocupar a varias cadenas hoteleras.

'En Cartagena todo está cerca del mar. Lo único cierto hasta ahora es que legalmente desde 1999 y hasta la fecha, esa área fue declarada como lote baldío', dijo el abogado Del Río.

Las fotografías a las que se refiere el abogado, son unas de propiedad de la Universidad Nacional de Colombia (UN), la cual, en compañía con la Universidad de Cantabria (España), captó el 14 de diciembre del año pasado como las olas de temporal producidas por un frente frío llegaron hasta el área de piscina del hotel Dann, situación que reforzaría el concepto técnico de la Capitanía de Puerto de Cartagena de que el área vendida por la Alcaldía sería una playa marítima.

La cámara digital es la misma que reveló hace un mes que durante el último año las playas entre El Laguito y Bocagrande perdieron 50 metros de su línea costera debido a problemas de erosión y mares de leva. El aparato fue instalado para medir la erosión y es un sistema único en Latinoamérica que monitorea en tiempo real las playas, al tomar fotos constantemente que son enviadas por Internet a un centro de operación donde se analiza e identifica el desgaste de las playas y la manera como se acumulan sedimentos en ciertos tramos. Además, permite medir las corrientes y cuantificar la magnitud de las olas.

La Capitanía de Puerto de Cartagena reiteró su posición sobre el caso y dijo que mediante conceptos técnicos ha explicado, a quienes lo han requerido, que el área que se vendió al Dann tiene características de playa.

Juan Francisco Herrera, capitán de Puerto, recordó que el artículo 167 del decreto Ley 2324 de 1984 definió como playas marítimas a aquellas zonas de material no consolidado que se extiende hacia la tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente.

La audiencia. También se conoció que un juez de control de garantía fijo para el 25 de abril la audiencia de imputación de cargos contra la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, en el proceso que se le lleva por la presunta venta por 200 millones de pesos al hotel Dann de un área de 240 metros cuadrados de playa en el barrio El Laguito.

'La audiencia con el Juez de Control de Garantías quedó para después de Semana Santa. La imputación es un mero acto de comunicación de la condición de imputado, lo que faculta el inicio de la investigación y el ejercicio del derecho de defensa. La existencia de imputación no es siquiera cercana a una condena', dijo Del Río.