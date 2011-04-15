Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

En el barrio Rancho Grande de Montería y a plena luz del día, un sujeto de aproximadamente 24 años de edad, identificado como Víctor Alfonso Pastrana de Hoyos, recibió 4 impactos de bala propinados por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

El herido fue trasladado de inmediato al hospital San Jerónimo de Montería donde fue atendido de inmediato e ingresado a la sala de cuidados intensivos donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según familiares, Víctor Alfonso reside hace tiempo en la vereda Palmito Picao, jurisdicción del corregimiento Leticia en Montería y había llegado desde temprano al barrio Rancho Grande donde se encontraba lavando su moto cuando fue sorprendido por los sicarios.

Según los testigos del hecho, Víctor recibió los 4 impactos de bala a la altura del rostro.

Noticia en desarrollo