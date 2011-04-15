El Heraldo

Luego de más de una semana de paro sindical y protestas estudiantiles en contra de la Ley 30 y de supuestos malos manejos de los recursos al interior del Alma Mater Cordobesa, el rector de la Universidad de Córdoba Emiro Madera Reyes habló con los medios de comunicación y afirmó vehementemente 'no renunciaré a la Universidad de Córdoba'.

Los estudiantes que protestan siguen impidiendo el normal desarrollo de las actividades académicas entrando a los salones de clase y congregando aún más adeptos a su causa.

Por su parte, el sindicato de trabajadores se declaró en asamblea permanente y se están ubicados con pancartas y pasacalles, en el primer piso del edificio administrativo del claustro académico a la espera de los diálogos con el Rector.

A esto se le suma una declaración que ha hecho la Gobernadora de Córdoba donde afirma 'estoy arrepentida de haber elegido a Emiro Madera como Rector de la Universidad de Córdoba'.

'Las actividades de la universidad de Córdoba no están afectadas ni se van a afectar, seguimos trabajando a pesar de las protestas minoritarias, aquí lo que hay es intereses políticos. Más grave que esto es el amedrentamiento y los métodos de causar miedo o terror a quienes no comparten la tal causa', aseguró el Rector.

En respuesta a la afirmación de la Gobernadora, el Rector afirmó: 'ella tiene que ser más específica de por qué esta arrepentida. Yo soy un hombre independiente políticamente hablando.

Según reveló Madera Reyes, el normal desarrollo de 13 de los 29 programas de pregrado que maneja la Universidad de Córdoba, se ha visto interrumpido por las protestas de los estudiantes.

Finalmente, el rector aseguró que si es necesario se empleará la fuerza pública como se ha hecho en otras universidades del país, con el fin de que retorne la normalidad al claustro académico.