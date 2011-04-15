Alcaldía Cartagena

Con una jornada recreativa, el Festival del dulce, juegos y actividades que integran a las familias, las internas del centro de reclusión femenino Cárcel Distrital San Diego dan inicio a la Semana Mayor.

Las actividades que se iniciaron con un tanda de aeróbicos y juegos interactivos coordinados por los recreadores de IDER, abre un espacio en el que las internas de este centro de reclusión pueden tener esparcimiento, y una buena actividad física; desde ahora y hasta culminar la Semana Santa los Cartageneros y turistas podrán degustar de los más deliciosos dulces, las tradicionales mezclas de éstos, así como de panes, pudines y postres que las internas hacen como resultado de las jornadas de capacitación que adelante la administración del Centro de Reclusión, dentro de los programas de bienestar.

De igual forma el público podrá adquirir las artesanías y manualidades que se producen dentro del centro de reclusión.

Los programas de capacitación, emprendimiento e inclusión social que la administración viene adelantando en pro de garantizar un buen ambiente a la reclusas de San Diego ha sido tan positivo, que se viene trabajando en la construcción y cuidado de semilleros que permiten a la comunidad cartagenera beneficiarse de este servicio, a la fecha las reclusas tienen cultivados 50 ceibas en dichos semilleros, más de 50 plantas de aloe vera (sábila) y algunos frutales que serán donados a organizaciones o personas naturales que lo soliciten.

De otro lado y con el fin de celebrar el día internacional del niño que se conmemora en abril, se busca que las 65 internas, en su mayoría madres cabeza de familia, pasen ratos agradables con sus hijos por lo que también se han organizados piscinazos, juegos y actividades que integran a las familias como una forma de que estos entiendan el proceso de forma positiva.

La invitación es para que los cartageneros y aquellos que visitan la ciudad degusten los deliciosos dulces que hacen las reclusas de la cárcel de San Diego.