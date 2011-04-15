Jaime Vides

La carretera que comunica a Cartagena con el departamento de Sucre, fue bloqueada durante seis horas por unas 1.200 personas que habitan en los corregimientos Plan Parejo y Santa Elena, al norte de San Onofre.

El taponamiento se inició en la madrugada de ayer cuando un grupo de personas colocó barricadas y llantas prendidas en la mitad de la cinta asfáltica, en el sitio conocido como La Ye, en la entrada de Pajonal, 5 kilómetros antes de San Onofre.

Los manifestantes exigían el arreglo del carreteable entre Plan Parejo y Santa Elena, en una extensión de 7 kilómetros, que se encuentra en pésimo estado.

José Polo Erazo, uno de los voceros de la comunidad, explicó que desde hace varios meses han solicitado a la administración local el arreglo de las vías de acceso y al no tener una respuesta 'decidimos bloquear la carretera para que nos puedan escuchar' dijo Polo.

Aseguró que la paciencia de todos se agotó por la situación que vivieron la noche del martes cuando tuvieron que trasladar en hamaca a Mery Nelcy Gómez, quien tenía dolores de parto. 'Tuvimos que cargarla bajo un aguacero, desde Santa Elena hasta San Onofre, porque no había forma de transportarla en un vehículo; la vía no lo permitía'.

Durante del tiempo que duró el bloqueo, más de 300 vehículos de carga, pasajeros y particulares se represaron en ambos sentidos de la carretera lo que causó molestias a cientos de personas que utilizan esa arteria vial.

A las 9 a.m., y tras conversaciones entre la Secretaria del Interior de San Onofre y los voceros de las comunidades en protesta, fue desbloqueada la carretera de forma pacífica.

El Gobierno local se comprometió iniciar los trabajos de rehabilitación de la vía antes de 24 horas.