Archivo El Heraldo

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI, identificó a los 7 integrantes de la banda criminal de Los Urabeños, que fueron abatidos en combates registrados en el sector conocido como El Brillante del municipio de San José de Uré, Córdoba, dentro de la llamada operación Troya.

Los sujetos fueron identificados como Arlyn Alberto Torres Arena alias Collarcito, el cual hacia parte de la estructura criminal de alias Lucho C, y sobre quien pesa orden de captura por el delito de concierto para delinquir; Gabriel Antonio González Rojas, alias El Gato, judicializado por el mismo delito; Henry Jeovath Suárez Hernández, desmovilizado del Bloque Minero; Luis Alfonso Pérez Lozano alias Luisito, desmovilizado del Bloque Montes de María; Manuel Domingo Simanca Torreglosa, alias Enano; Dilson Manuel Negrete Galarraga, y Leonardo Fabio Murillo, alias El Gordo.