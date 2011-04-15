Una persona herida dejó esta mañana la explosión de un bus de servicio público que tanqueaba en una estación de gasolina en el municipio de Maicao, en La Guajira.

Según testigos del hecho, la persona que resultó herida en el accidente fue el auxiliar del bus, quién habría intentado apagarlo con agua pero salió perjudicado con quemaduras de tercer grado.

El hecho ocurrió en un parqueadero del barrio San Martín, donde hubo alarma y preocupación por vecinos de la estación de gasolina ya que las llamas se acercaron peligrosamente a las viviendas aledañas.