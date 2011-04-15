La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, informó en la tarde de hoy a través de un comunicado que según el más reciente reporte hidrológico del IDEAM, para los próximos días se espera un incremento importante de lluvias, las cuales irán en aumento y se mantendrán hasta la próxima semana, con posibles tormentas eléctricas o vendavales, debido a la intensidad de los vientos.

Se advierte también en el comunicado que en el sur de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Sucre, sucedan las mayores afectaciones, principalmente en sectores de ladera donde las lluvias fuertes aumentan la amenaza por deslizamientos de tierra, así como las inundaciones lentas y las crecientes súbitas en los ríos y quebradas de alta pendiente.

Si bien la CVS continúa realizando monitoreos y seguimientos a través de los Grupos Técnicos de Avanzada, sugiere también a los Comités Locales de Prevención y Atención de Desastres, Clopad, y al resto de organismos de socorro, estar atentos a los aumentos súbitos que se puedan registrar en los niveles de los ríos Sinú y San Jorge.