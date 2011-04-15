Distriseguridad

Con el propósito de garantizar la seguridad de los bañistas que visitaran las playas de Cartagena durante la Semana Santa, Distriseguridad aumentó de 44 a 54 el número de Salvavidas que, instalados en 21 casetas, vigilaran a cartageneros y turistas en el mar.

Los 10 nuevos Salvavidas pasaron todas las pruebas físicas y psicológicas exigidas para hacer parte del grupo y les corresponderá vigilar las áreas donde no había presencia de estos socorristas como los corregimientos de la Boquilla, Manzanillo del Mar, Punta Canoa además de playas de la zona insular del Distrito como Punta Arena, Playa Blanca y Bocachica.

Como parte de un entrenamiento, esta mañana los Salvavidas probaron su velocidad, agilidad en el agua y capacidad de rescate al enfrentarse a un simulacro donde debieron 'rescatar', a varios bañistas de las aguas.

La Directora de Distriseguridad Rocío Banquez, hizo un llamado para que los Cartageneros y visitantes respeten las restricciones y los horarios del uso del mar.

'Quiero hacer un llamado a los adultos para que tengan mucho cuidado con los niños en el mar , que respeten los avisos de playas restringidas y acojan las recomendaciones de los salvavidas que en realidad lo que buscan es proteger la vida de los bañistas ', afirmó la Directora de Distriseguridad Cartagena.



Por su parte Joel Barrios, Comandante del Cuerpo de Bomberos y jefe operativo del Grupo de Salvavidas afirmó, 'Estamos listos para realizar un buen trabajo durante la semana santa, nos han aumentado el número de salvavidas y ahora tendremos cubrimiento en las playas donde antes no había', dijo.

El Grupo de Salvavidas de Cartagena está integrado por 54 personas entre ellos 2 mujeres y 2 paramédicos. Cuentan con un completo equipo para desarrollar sus labores de rescate y socorro compuesto por 2 camionetas, 1 lancha y una moto acuática.