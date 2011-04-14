Archivo

La senadora del Partido de la U, Piedad Zuccardi, hizo un llamado al Gobierno nacional para que destine por lo menos $5 billones de los de los $25 billones que se tienen presupuestados dentro del Plan Nacional de Desarrollo para atender los efectos de la ola invernal en Bolívar.

'Nosotros estamos pidiendo que del gran paquete de esos recursos se inviertan en Bolívar en la infraestructura educativa, infraestructura vial, por ejemplo en las vías terciarias que tienen un deterioro enorme', sostuvo.

Según la congresista, la Costa Caribe se prepara para convertirse en uno de los ejes de competitividad del presente cuatrienio. Pero este propósito sólo será posible si, para empezar, el Gobierno destina a la región estos recursos presupuestados y así atender los efectos de la primera temporada invernal.

Los congresistas de las comisiones económicas terceras y cuartas del Congreso junto con el Gobierno encabezaron en Cartagena el Foro del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo tema central fue la competitividad en el departamento de Bolívar y de su capital.

En el foro realizado para discutir el Plan Nacional de Desarrollo, voceros de los gremios, líderes cívicos e integrantes del concejo distrital formularon la propuesta a los representantes del Alto Gobierno, quienes se comprometieron a analizar la viabilidad del apoyo a las necesidades del litoral Caribe, así lo aseguró el viceministro de Desarrollo, Carlos de Hart. 'Hemos escuchado de parte de la región algunas necesidades que no están en el Plan Nacional de Desarrollo pero serán estudiadas', agregó.