Hernando Vergara

En menos de un mes, 19 casos de hepatitis A confirmados se han registrado en el municipio de La Paz, al norte del Cesar, mientras que otros 10 están en estudio en la misma localidad. Al parecer el consumo de agua no apta para humanos y de alimentos contaminados estaría ocasionando la emergencia.

El jefe de Salud Pública del Departamento, Juan Gabriel Morales, dijo que los afectados son en un 50%, menores de 14 años. Los primeros brotes se presentaron a mediados de marzo en dos instituciones educativas, por lo que se sospechó de alimentos contaminados, teniendo en cuenta que en ambas se presta el servicio de restaurantes escolares. Sin embargo, otros pacientes fueron llegando de otros sectores al hospital local.

Morales explicó que 'la hepatitis A o clásica, es una enfermedad viral, pero suele tener un comportamiento leve, no tiende a ser crónica sino aguda, se transmite a través del agua o alimentos contaminados, es por eso que estaremos haciendo las muestras para enviar al Instituto Nacional de Salud en Bogotá y detectar si realmente es el agua o son alimentos, los resultados llegarán en un lapso de 20 días'.

La sintomatología de los pacientes son náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea, además de caracterizarse por ictericia, que es un efecto de la alteración de la bilirrubina.

Señaló que los enfermos con este mal no requieren hospitalización en la mayoría de los casos, pero se recomienda mucho reposo y abundante consumo de líquidos.

Frente a la propagación del mal, la secretaría de Salud Departamental, inició acciones tendientes a contrarrestar los casos de hepatitis clásica. Ayer Juan Morales se reunió con el alcalde de La Paz, Gerardo Gutiérrez, agilizando la toma de muestras de agua que fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud.

'Sí los resultados indican que el agua no es apta para consumo humano, sería evidente que no hay un tratamiento efectivo o que el servicio no es continuo', expresó el funcionario.

Para contrarrestar la enfermedad, la Secretaría de Salud Departamental entregó una serie de recomendaciones que van desde lavarse las manos antes de cocinar, después de ir al baño, luego del cambio de pañal o de ropa interior de los niños y hervir el agua para consumo.

Morales instó a la empresa de servicios públicos del municipio de La Paz, a garantizar que el agua sea bien tratada, que se aplique el cloro y el sulfato en las proporciones requeridas y que se mantenga la continuidad del servicio. Igualmente recomendó a quienes llevan agua desde la ciudad de Valledupar, lavar los utensilios que utilizan para el depósito del líquido, con el fin de prevenir la enfermedad.