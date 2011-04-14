La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Luis Fabián Fernández Maestre, Rubén Alfredo Carvajal Riveira y Ciro Arturo Pupo Castro, en su condición de alcaldes del municipio de Valledupar, Cesar, por posibles irregularidades en contratación.

La determinación disciplinaria también cobija a Carlos José Vidal Luque y Juan Manuel Arzuaga Almenares, en su condición de jefes de la oficina asesora de planeación de Valledupar.

Las anomalías se habrían presentado en el contrato de concesión suscrito por el municipio de Valledupar y una Unión Temporal de esa ciudad. La Procuraduría investiga:

- La posible omisión de los alcaldes Pupo Castro y Carvajal Riveira al no contratar, durante sus administraciones, la interventoría externa para el contrato de concesión 019 del 3 de marzo del 2005, a la que estaba obligado el municipio de Valledupar.

- Posible omisión de los alcaldes Pupo Castro, Carvajal Riveira y Fernández Maestre al no garantizar la autosostenibilidad del contrato de concesión 019 del 2005, en sus correspondientes periodos, pese a 'la importancia que dicho contrato revestía para el municipio de Valledupar, dado que su ejecución no se adelantó en los términos que fue concebido'.

- La posible aprobación y autorización extemporáneas por parte del CONFIS municipal y el Concejo Municipal de Valledupar, para comprometer vigencias futuras, con las que se garantizaría la continuidad de la ejecución del contrato de concesión 019 del 2005, pese a que estas autorizaciones presupuestales deben obtenerse en forma previa a la iniciación del proceso de selección del contratista o de la suscripción del contrato, lo cual ya se había suscitado.

- Posibles irregularidades del entonces alcalde Rubén Alfredo Carvajal Riveira en la selección de un contratista que ejecutaría el convenio No. 287/2008, celebrado entre el departamento de Cesar y el municipio de Valledupar con el objeto de apoyar al municipio en la construcción de parques para el desarrollo de actividades deportivas y culturales en zonas de importante afluencia de la ciudad de Valledupar, por cuanto habría asignado su ejecución a la misma Unión Temporal que desarrolla el contrato nro. 019 del 2005, a través de un documento adicional, aduciendo que el objeto del contrato de concesión abarca el del convenio.

- La posible omisión del entonces Luis Fabián Fernández Maestre de la modificación del contrato de concesión 019 del 3 de marzo del 2005, en el sentido de incluir entre las obligaciones del municipio, la contemplada en uno de los ítem del pliego de condiciones de la licitación que dio origen a este contrato, según la cual el municipio se obligaba a contratar con una fiduciaria el manejo de los recursos cedidos al concesionario'.

- La posible omisión en la que incurrió Luis Fabián Fernández Maestre al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento por parte del concesionario, de los requerimientos documentales y de información, que en más de una oportunidad le ha realizado la interventoría del contrato de concesión 019/2005, pues dicho incumplimiento ha afectado el adecuado proceso de verificación y control de la ejecución, por parte de la sociedad interventora en varios aspectos.

Se investiga también la conducta de Carlos José Vidal Luque, en su condición de secretario de planeación y posteriormente, jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Valledupar e interventor del contrato de concesión 019 del 2005 durante el periodo comprendido del 3 de marzo del 2005 al 3 de marzo del 2008, quien habría omitió adelantar las gestiones necesarias para que se contratara la interventoría del contrato lo antes posible, situación que causó graves perjuicios en la ejecución de éste.

Con respecto a Juan Manuel Arzuaga Almenares, la Procuraduría señaló que no habría ejercido la función de seguimiento que le correspondía de forma eficiente, porque, no se observa su actuación directa ante la unión temporal, ni su asesoramiento al alcalde Luis Fabián Fernández Maestre, respecto de las medidas a tomar para evitar y detener el incumplimiento del concesionario, ante los requerimientos realizados por la interventoría.