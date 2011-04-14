Paralizan actividades en hospitales de Sucre
Los trabajadores de los hospitales de Tolú y Toluviejo iniciaron un cese de actividades para reclamar el pago de sus mesadas. Solo están prestando el servicio de urgencia.
