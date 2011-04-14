Isaías Cárdenas

Un frente común para recuperar el Archivo Histórico del Magdalena se conformó ayer en Santa Marta a partir de un coloquio con 30 académicos de la Región Caribe promovido por la Universidad del Magdalena y el Banco de la República.

En el Centro Cultural San Juan de Dios, frente a la bahía samaria, se hizo el debate que estuvo orientado al conocimiento actual de este acervo documental que hoy se encuentra sin la atención científica y académica adecuada.

Para nadie es un secreto que este archivo se deteriora cada día más y sin ninguna alternativa para mejorar las condiciones para su conservación y consulta.

Ruthber Escorcia, rector del alma máter, manifestó que 'es fundamental participar en este proyecto que forma parte de nuestra misión. Para nosotros es de interés que la memoria del Departamento se mantenga aquí, en esta edificación', dijo el funcionario.

Recordó que 'el Archivo Histórico del Magdalena Grande mantiene su vigencia como guardián de la memoria colectiva'.

El de la región. El historiador y embajador de Colombia en Cuba, Gustavo Bell Lemus, quien se autoproclamó padrino del proyecto de la recuperación de este patrimonio, manifestó que 'el archivo no es solo del Magdalena, sino de toda la Región Caribe porque allí reposa gran parte de la historia de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena; algunos períodos de la provincia de Ocaña, inclusive, de Maracaibo'. 'Quiero hacerle un llamado a todos los departamentos del Caribe para que aporten a esta iniciativa', dijo.

Bell Lemus expresó además que es oportuno que se materialicen las alianzas estratégicas, en razón a que Santa Marta está viviendo un afortunado momento de su desarrollo turístico y empresarial.

A su turno el gobernador del Magdalena, Manuel José Bonett Locarno, se comprometió a convertir el edificio del viejo hospital San Juan de Dios en algo que contenga la historia del Magdalena. 'No dejaré morir este archivo', anotó.

El Archivo Histórico del Magdalena Grande se constituye en el principal acervo documental del Caribe colombiano, con un volumen que sobrepasa los 1.500 metros lineales.