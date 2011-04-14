Hernando Vergara

Salir a trabajar se convierte para Jabith Simanca en todo un padecimiento. Debe caminar tres cuadras desde su casa, en el barrio Primero de Mayo, hasta la avenida Simón Bolívar, y allí esperar un largo rato una buseta que lo transporte a otros puntos de la ciudad en su actividad como comerciante.

La situación es peor para Jhon Jairo Marroquín, quien vive en un barrio apartado del centro, donde labora. Son ocho kilómetros y ante la imposibilidad de sostener un ritmo de cuatro carreras de taxis diarias, se ve en aprietos para movilizarse, debido a que son escasas las rutas de buses y busetas que pasan por su sector de residencia. 'En una ocasión tuve que irme a pie para mi casa, porque no encontré como transportarme en vehículos del servicio urbano', sostuvo.

Y como ellos son muchos los hombres que padecen para movilizarse en Valledupar desde el pasado cuatro de abril cuando comenzó a regir el decreto que prohíbe el parrillero mayor de 14 años. 'El Alcalde debió prever que no hay un buen servicio de transporte colectivo urbano en la ciudad, antes me desplazaba en mototaxi, ahora me toca esperar hasta 20 minutos una buseta', dijo Jabith Simanca.

Sin embargo, para los directivos de las empresas transportadoras del servicio colectivo la medida está dando resultados. 'No solo se han bajado los homicidios y hay sensación de seguridad, sino que la gente ha vuelto a utilizar el transporte urbano', sostuvo Jhon Pava, gerente de Cootraupar.

Ante la falta de cobertura de rutas y frecuencia de los buses, en los últimos días se reunieron los representantes de las tres empresas transportadoras que funcionan en esta capital: Cootraupar, Cootranscolcer y Transcacique, a fin de restablecer y ampliar los recorridos en el perímetro urbano.

Actualmente circulan 210 buses en Valledupar, con servicio en el 80% de la ciudad.

Sin embargo, la queja es que no son frecuentes y en los sectores apartados no llegan, lo que ha obligado a los hombres, afectados con la medida, a subirse a busetas repletas y de bandera para llegar a tiempo a su destino. Otros optan por utilizar bicicletas, se van a pie o prefieren quedarse en sus casas.

Para los mototaxistas la medida no es muy popular. 'Hemos perdido el 70% de los pasajeros', dijo Roberto Hernández, quien se gana la vida con el transporte informal.

'La mayoría de los pasajeros eran hombres, ahora con este decreto nos toca transportar mujeres que son más temerosas en usar nuestro servicio', indicó el mototaxista Orlando Robles.

La prohibición del parrillero mayor de 14 años estará vigente durante dos meses. Sin embargo, de arrojar los resultados esperados por las autoridades, podría mantenerse, lo que afectaría más la movilidad para quienes aplica la restricción.