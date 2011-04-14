Entre las siete de la noche de ayer y la tarde de hoy, se han presentado 3 homicidios en la capital del Cesar. En los asesinatos participaron sicarios en motocicletas, a pesar de la prohibición del parrillero mayor de 14 años.

A las 3:30 p.m. de hoy, en la intersección de la carrera 12 con calle 12, fue baleado Julio César Gámez Mejía, un publicista que se movilizaba en el automóvil Mazda Alegro, de placas QHM-311, siendo interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje.



Los sujetos le dispararon en varias oportunidades, quedando el cadáver en el interior del automotor, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida.



Los otros 2 crímenes se registraron de manera aislada, uno en el barrio Pescaito y otro en Populandia, ambos en la periferia de esta capital.



En Pescaito, en la margen derecha del río Guatapurí, un sujeto disparó en repetidas ocasiones contra Carlos Arturo Ibarra Hurtado, de 22 años, quien quedó tendido sin vida en la calle. Al parecer el sujeto que accionó el arma estaba encapuchado.

Y en Populandia, fue asesinado Julio Enrique Cujia Cedeño, quien estaba conversando con una vecina en la terraza cuando un sicario se le acercó atacándolo con una pistola. El asesino era esperado a 2 cuadras por otro sujeto en una motocicleta en la que huyeron.