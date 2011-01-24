Fuerza Naval del Caribe

Preparando el retorno al corregimiento de Sincerín, en Bolívar

Miembros de la Armada Nacional desarrollaron una jornada de adecuación de viviendas en el corregimiento de Sincerín, en Bolívar, a fin de preparar el retorno de las familias damnificadas tras la evacuación de las aguas realizada también por la entidad oficial. Durante la actividad se llevó a cabo la limpieza, fumigación, pintura de casas y alistamiento de las zonas comunes. Los habitantes de la zona participaron en las labores.

Gobernador de Bolívar dice que se retiraría de la política

En encuentro realizado en Mompox, el gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, se comprometió delante de toda la comunidad de la Depresión Momposina, a que si no era reconocido como uno de los mejores gobernadores a nivel nacional en atender la emergencia invernal en su departamento, dejaría para siempre sus aspiraciones en la vida pública.

En el centenario

La Alcaldía de Cartagena realiza actividades para la revitalización del Parque Centenario, por la conmemoración del Bicentenario de la ciudad.

Falleció Régulo Pineda, pionero de la radio en Valledupar

En Cartagena, donde disfrutaba de unas vacaciones en compañía de uno de sus hijos, murió ayer el locutor Régulo Pineda Dávila, uno de los pioneros y destacados hombres de radio en la capital del Cesar. Aquiles Hernández, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, lamentó el suceso y dijo que se trata de una 'gran pérdida’ para el gremio de comunicadores de la ciudad.