A las 6 y 25 de la mañana de ayer, el edificio Packing House o ‘Rancho Grande’, como le decían los moradores de la zona, fue demolido por el sistema de implosión. En menos de tres segundos sus cinco pisos quedaron reducidos a escombros.

La edificación fue construida en 1918 por una empresa inglesa para poner en marcha el primer frigorífico de Colombia desde donde se surtiría de carne a los trabajadores que construían el Canal de Panamá.

Por sus vetustas, pero resistentes estructuras pasaron 93 años de historia que se inició con la exportación de carne y luego como sede principal de las exportaciones de petróleo hasta llegar, en 1974, a ser el albergue de los infantes de marina en proceso de formación.

En su lugar será construido el Parque Mueso Marino y se proyectará como centro cultural, según lo indicó el coronel Klauss Gutiérrez Rojas, comandante de la Base de Infantería de Marina de Coveñas.

Para la demolición de sus 12.000 metros cuadrados; 7.000 metros cúbicos de concreto en sus cinco pisos bastaron 225 kilos de Indugel, 6 mil metros de cordón detonante y la decisión del Tribunal Superior de Sincelejo que ordenó su destrucción.

Varias organizaciones no gubernamentales de Coveñas y dirigentes cívicos del municipio protestaron por la demolición de lo que para los coveñeros era un referente histórico y hacía parte del patrimonio arquitectónico de toda la región del Golfo de Morrosquillo.

El Packing House fue el primer edificio de la zona que funcionó con ascensor, lo que en su momento fue considerado como la revolución de la construcción. En su interior fueron instaladas las primeras máquinas de matar ganado. Desde ayer es una ruina de la que, en pocos días, no habrá ni escombros. Coveñas, Sucre.