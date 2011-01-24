El Heraldo

'Quienes ejercen la autoridad para regular el tránsito en Valledupar son los primeros infractores'. Con esta frase argumenta Francisco Esneider Hinojosa la acción popular que impetró contra la Gobernación del Cesar, la Policía y la Secretaría de Tránsito Municipal, luego de descubrir que 190 motos que fueron entregadas por el Departamento como patrullas policiales andan por las calles sin matrículas, placas, seguro obligatorio y tarjeta de propiedad.

Hinojosa presentó ante el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar la demanda por la defensa de los derechos colectivos y patrimonio público, así como la moralidad administrativa, teniendo en cuenta que en 2009 la Gobernación del Cesar, a través del contrato No 824, entregó un parque automotor a la Policía Nacional por valor de 2.991 millones de pesos, consistente en 196 motocicletas y 20 cuatrimotos. En el contrato, el concesionario se comprometía a entregar los vehículos con la respectiva matrícula, Soat y libre de impuestos.

Sin embargo, fueron recibidos sin ninguno de estos requisitos y puestos a rodar con una supuesta contravención al artículo 39 del Código Nacional de Tránsito.

El secretario de Tránsito de Valledupar, Carlos Oliveros, señaló que 'todos los vehículos, sin excepción, tienen que ser matriculados en los organismos de tránsito del territorio nacional para poder circular en las vías del país, y pagar ante los mismos los derechos de matrícula y en lo sucesivo los impuestos. Ni siquiera para los carros diplomáticos hay excepción'. Según él, los que están en esta condición necesariamente deben ser asegurados hasta tanto se verifique y perfeccione el trámite de la respectiva identificación.

Sin embargo, manifestó que a su despacho no le consta que los vehículos oficiales de la Policía en el Cesar carezcan de matrícula, teniendo en cuenta que, como lo dice la norma, pudieron ser registrados en cualquier parte del territorio colombiano.

El accionante, contrariamente, señaló que pudo demostrar que las motos no fueron matriculadas. 'Solicité al Juez que oficiara a la Policía la presentación de la tarjeta de propiedad de los vehículos relacionados en el acta de entrega hecha por la Gobernación a esa Institución, sin que, a pesar del requerimiento de la autoridad judicial, cumpliera con el mismo'.

En su concepto, tal violación al Código de Tránsito Terrestre no solo vulnera los derechos e intereses colectivos, sino que pone en peligro inminente a la comunidad en general, toda vez que no ostentan el seguro obligatorio.

Los vehículos, dice el demandante, circulan con una identificación interna de la Policía, y no con las placas amarillas con letra y número negros, lo que incluso consideró que se podría aprovechar para delinquir.

'Podría ocurrir que alguien las pinte con colores y distintivos de la Institución, se vista como Policía y cometa alguna acción irregular o de peligro para la sociedad', planteó.

¿Y en caso de accidentes?

El demandante precisa que además de todos los agravantes de esta eventual circulación de motos policiales sin placas, lo peor que puede suceder es que uno de los vehículos ocasione un accidente con víctimas, que si desaparece del escenario no habría una placa registrada en la oficina de Tránsito para su reconocimiento.

En la pretensión de la demanda pide que se ordene a la Gobernación y la Policía la legalización del parque automotor objeto de la acción en lo referente a la licencia de tránsito y Seguro Obligatorio contra accidente. Además pide la inmovilización inmediata del parque automotor en cuestión por encontrarse incurso en contravenciones de tránsito.

No estamos infringiendo las normas: Policía

El coronel Hugo Javier Velásquez, comandante de Policía del Cesar, explicó que mientras se encuentra en trámite la matrícula de los vehículos donados por la Gobernación a la Institución, el número interno de identificación de los mismos es válido y aceptado por el Ministerio de Transporte para la circulación en los departamentos a donde están asignados.

Dijo que el número interno es una sigla que determina el ente territorial al que queda adscrito el vehículo y la unidad a la que pertenece, de manera que garantice la plena identificación del automotor. Además desmintió que estos vehículos no porten el Seguro Obligatorio Contra Accidentes.

'Lo primero que hacemos es colocar los documentos en regla, por eso una vez recibimos el parque automotor de la Gobernación, los vehículos estuvieron dos meses estacionados dentro de la Institución, mientras surtíamos el trámite interno de la identificación con sigla', puntualizó.

'Una vez los adquiere la Gobernación tiene que hacerse el trámite de donación a la Policía, tiene que surtirse mediante un acta que da cuenta de que efectivamente se procede la donación, ese trámite se demoró un poco en la administración departamental, porque nosotros para vincular vehículos es con un acto administrativo, de no existir no podemos hacer el procedimiento interno', señaló.

El oficial dijo que la Institución está dispuesta a responder ante cualquier inquietud de la comunidad, indicando que es más importante prestar y garantizar la seguridad ciudadana.

'Actualmente hay represadas en el Ministerio de Transporte 10 mil placas a nivel nacional, que no han salido dado el volumen alto de vehículos que han comprado la Policía y otros entes oficiales', puntualizó. Valledupar