La Junta directiva de Colombia Humanitaria convalidó la propuesta del Caribe colombiano para el proceso de reconstrucción de las zonas que resultaron afectadas por inundaciones a raíz de la ola invernal.

Durante un sobrevuelo por el sur del Atlántico y el occidente de Bolívar, la delegación de Colombia Humanitaria, encabezada por Jorge Londoño, afirmó que la propuesta parece acertada.

'Vamos a revisar la propuesta, que en principio nos parece acertada. Se está evaluando lo que se debe hacer, pero nos parece que el esquema técnico planteado es favorable para avanzar en un tema fundamental, como el de la evacuación de las aguas', dijo Londoño, Gerente de la Junta Directiva del Fondo de Calamidades.

A partir de la próxima semana el equipo de Colombia Humanitaria hará sesiones permanentes de trabajo con la Comisión Técnica, para verificar el avance del desagüe de las zonas inundadas.