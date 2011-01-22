Magangué Hoy

El último cuerpo que faltaba por rescatar del grupo de las 9 personas que perdieron la vida en el río Magdalena, tras el choque de la embarcación de madera El Titanic y un remolcador, nunca fue arrastrado por la corriente. Los rescatistas de la Armada Nacional lo encontraron ayer en la mañana en la misma embarcación cuando la estaban sacando a flote.

El cuerpo de Héctor Contreras, de 61 años de edad, estaba aprisionado entre la proa y varias cajas de mercancías, que se habrían rodado hacia adelante como consecuencia del impacto, dejando sin chance a Contreras de reaccionar para salvarse.

Así se lo confirmó a EL HERALDO el coronel de Infantería de Marina, Gerardo Becerra, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 30, al explicar que con el rescate de Contreras culminaron tres días de labores de búsquedas.

'En medio de toda esta tragedia, se logró la buena noticia de rescatar todos los cuerpos de las víctimas para que sus familiares puedan darle cristiana sepultura. Los rescates se hicieron durante 30 horas de labores', comentó Becerra.

El militar reveló que el naufragio de El Titanic también tocó a la Infantería de Marina, ya que Contreras era familiar de uno de los miembros del Batallón de Malagana.

'El bebé de 9 meses, su mamá Yeilis Segovia Menco, de 20 años de edad y la tía del menor, Yarledis Segovia Menco, de 16 años, también eran familiares de un infante de marina del Batallón de Malagana', comentó el coronel Gerardo Becerra cuando daba detalles del final de las labores.

Noelia Arroyero Simancas y Miguel Tejada fueron los dos únicos sobrevivientes de la tragedia ocurrida el martes en la noche en el río Magdalena. Ninguna de las víctimas tenía chaleco salvavidas. También se descartó que alguna de las dos embarcaciones hubiese registrado fallas mecánicas.

Por Redacción Regional