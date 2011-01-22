Tremenda sorpresa se llevó Olga García, cuando en 2005 acudió a la urna con la intención de depositar su voto en una elección atípica de alcalde en La Jagua de Ibirico. El jurado le dijo, 'usted no puede votar porque está muerta'. Desde entonces comenzó una odisea para esta mujer de 55 años que por todos los medios ha tratado de demostrarle al Estado que sigue viva.

'Aparezco muerta en Ibagué, cuando nunca he ido a esa ciudad. Tengo acta de defunción y todo, hasta me puse una demanda para que cancelen el registro civil donde figuro como muerta', señala.

El acta de defunción señala que Olga García tuvo una muerte natural en 2004. 'Acudí a la Registraduría donde me tomaron huellas, me dijeron que enviarían una documentación a Bogotá, pero todavía sigo muerta'.

Esta situación le ha ocasionado todo tipo de problemas. 'Me acaban de sacar del sistema de seguridad social porque supuestamente soy difunta; tampoco pude acceder a un proceso de sucesión para reclamar una herencia y ahora no puedo tramitar mi pensión'.

Señaló que durante 22 años trabajó como madre comunitaria y ahora, cuando esperaba tener una vejez tranquila y descansar recibiendo su mesada, no podrá hacerlo, hasta tanto se solucione la dificultad, por la que tuvo que contratar un abogado para que la represente. 'Hasta un crédito que estaba tramitando en un banco me fue negado, porque no pueden hacer negocio con los muertos', puntualizó.

Olga acudió al Juzgado Promiscuo del distrito judicial de Chiriguaná para entablar una demanda a fin de cancelar el registro de defunción, mientras se surte todo este proceso la mujer seguirá viviendo, aunque para el Estado esté muerta. MBC