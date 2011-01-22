kbreve3_0.jpg

Cumbre de funcionarios nacionales

El centro de convenciones de esta ciudad será hoy sede de lo que podría compararse con una cumbre de funcionarios nacionales que tienen como fin analizar temas de interés para Córdoba, entre ellos el de la recuperación de la región tras el golpe del invierno y las acciones a seguir en materia de educación, tras el deterioro de muchas escuelas por el estancamiento del agua.

Se suicidó un recluso en cárcel de Valledupar

Con una sábana en su celda se ahorcó el interno de la cárcel judicial de Valledupar, Leandro Ruiz Salcedo, de 38 años, condenado a 18 años de prisión por concierto para delinquir, mientras le avanzaba otro proceso por homicidio agravado pendiente de fallo. El recluso era natural de Malambo (Atlántico), las autoridades iniciaron la investigación correspondiente.

Preparan regreso de la comunidad de Sincerín a sus casas

La Fuerza Naval del Caribe culminó las labores de evacuación del agua del corregimiento e Sincerín, compromiso que había adquirido con el ministro de Defensa Rodrigo Rivera. En total, se retiraron 120 mil toneladas métricas de agua. Hoy se limpiarán y pintarán mas de 40 casas y las calles del corregimiento, se entregaran 380 mercados para los damnificados.