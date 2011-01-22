El Heraldo

El alcalde de Tierralta, Aníbal Ortiz, confirmó que las 70 familias campesinas que salieron desplazadas el lunes en la noche desde la población Nuevos Aires, vereda Venezuela, ya retornaron a sus viviendas con el acompañamiento de la fuerza pública.

Las más de 300 personas que se fueron como consecuencia de la inseguridad, permanecieron durante cuatro días en las aulas de la institución educativa Junín, en el perímetro urbano de Tierralta.

'Un grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar) y las tropas del Ejército retomaron el control en la zona. El parte es de tranquilidad', sostuvo el alcalde Ortiz.

El desplazamiento de las 70 familias ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El desplazamiento fue motivado por el enfrentamiento a bala entre dos de las bandas emergentes al servicio del narcotráfico. Trascendió igualmente que a comienzos de semana un grupo de 40 hombres motorizados obligaron a los campesinos a abandonar la población.

El retorno –de acuerdo con lo planteado por el alcalde de Tierralta–, es acompañado por los organismos humanitarios, entre ellos la OIM, Acción Social, el Plan Mundial de Alimentos y el Icbf. Este último se responsabiliza del tema de nutrición con los niños que hacen parte del grupo de retornantes.

PIDEN CARABINEROS. El alcalde Ortiz pidió al Estado la instalación de una estación de Policía de Carabineros a la altura del corregimiento Las Delicias, para proteger a los campesinos de las distintas poblaciones dispersas, vulnerables al accionar de los grupos armados ilegales.

Tierralta es uno de los 98 municipios priorizados en el país, en materia de seguridad. Hace dos décadas su zona rural fue cuna de las Autodefensas, dirigidas por el extraditado Salvatore Mancuso. Cinco décadas atrás también fue epicentro de varias guerrillas.

Por Eduardo García