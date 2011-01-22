En un operativo rural, unidades de la Policía dieron con el paradero de 3 presuntos integrantes de la banda emergente Los Urabeños, que venían cometiendo extorsiones en el centro del Cesar. Los delincuentes fueron detenidos en una finca en La Jagua de Ibirico.

En el operativo fueron incautadas dos pistolas, municiones, proveedores y un silenciador.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Enrique Hernández, alias ‘Mateo’, de 25 años; Luis Javier Rico Jiménez, alias ‘Marco’, de 20 años y Luis Alfredo Rodríguez Ochoa, alias ‘Guino’, de 28 años.

El coronel Hugo Javier Velásquez, comandante de Policía en el Cesar, precisó que continúa la ofensiva contra los grupos armados al margen de la ley, y con estas capturas se desarticula una de las bandas que venía atemorizando a ganaderos y comerciantes en el centro del Departamento.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía segunda especializada de Valledupar por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico, porte ilegal de armas, siendo cobijados con medida de aseguramiento por un juez con funciones de control de garantías.