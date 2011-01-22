'Hola gorda, te salvaste hoy, pero de mañana no pasas: tu asesino', fue la frase que apareció el jueves anterior en la pantalla del celular de la abogada Carmen De Vega de Martínez, procuradora regional de La Guajira.

La funcionaria considera que solo puede ser ocasionada por actividades relacionadas con su trabajo, debido a que en lo personal su familia no tiene actividades que puedan generar 'reacciones absurdas como esa'. Dice que tiene a su cargo muchos procesos que al fallarse podrían dejar por fuera a funcionarios de poder administrativo o coadministrativo y gente vinculada con el Gobierno en diferentes áreas.