Jaime Vides Feria

Su paso por las gradas y los alrededores de los palcos es como un desfile para los obreros de la corraleja que durante seis días viven bajo o en los alrededores del complejo de madera donde preparan sus elementos para recibir a quienes acuden a ver las fiesta brava.

Casi siempre va vestida de pantalón corto con blusa ajustada y en su cintura un pequeño bolso que para muchas mujeres iría repleto de cosméticos, pero en el de Marlene solo hay puntillas largas.

Mientras, su marido Rafael David Estrada, rebusca dentro del arrume de madera una tabla perfecta para reemplazar la que se hundió en el palco 16. Es su apoyo permanente.

Marlene recorre 150 metros a la redonda mientras va contando su historia de amor con Rafael, a quien conoció sobre un palco en la fiesta de Ayapel, Córdoba.

Así han transcurrido 10 años de esta mujer que se gana la vida armando y desarmando los palcos de la corraleja al lado de su compañero. Lo que parece ilógico, aunque ella dice que no, es que no acude a la fiesta brava. 'No me gusta el maltrato que le dan a los caballos y al toro, prefiero no ver'.

