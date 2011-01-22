José Iguarán

La imprudencia de un conductor que llevaba amarrado en la parte trasera de su vehículo un carro prácticamente reducido a chatarra, ocasionó ayer la muerte de dos personas y heridas a una tercera.

Las víctimas se desplazaban en un Mazda 626 de placa BHC 376 de Bogotá, proveniente de San Juan del Cesar.

El siniestro ocurrió ayer a las 6 de la mañana en la vía entre los municipios de Hatonuevo y Barrancas, cuando una camioneta Toyota Burbuja venía arrastrando con una guaya el vehículo en mal estado que, al parecer, era llevado a una chatarrería.

Detrás de los dos carros, venía el Mazda, que era conducido por Humberto Oñate Nieves, quien viajaba junto a las docentes Liliana Manjarrés Daza y Diana Sarmiento. La primera iba en el asiento de atrás, mientras que la segunda estaba en el área delantera.

En un momento la guaya se soltó y el vehículo que estaba amarrado salió dando varias vueltas y golpeó fuertemente al Mazda, que también giró en diversas oportunidades y se volcó. El carro terminó en lado izquierda de la carretera, junto al monte.

Manjarrés Daza, de 31 años y oriunda de San Juan del Cesar, salió disparada del automotor, lo que le ocasionó graves heridas.

La ambulancia del Hospital de Hatonuevo, población que está a unos 700 metros del sitio del accidente, atendió la emergencia, pero la profesora no resistió los fuertes golpes y murió en la puerta del centro asistencial.

Su colega y acompañante, la profesora Diana Sarmiento, de 39 años, también fue llevada al mismo sitio donde se recupera satisfactoriamente de heridas leves en la cabeza y en la pierna derecha.

La otra víctima fue Oñate Nieves, de 49 años, quien fue traslado de urgencias al Hospital de San Juan del Cesar, con lesiones en distintas partes del cuerpo.

En principio el diagnóstico médico fue alentador, sin embargo, el fuerte golpe interno provocó su deceso a las 9:30 de la mañana.

El conductor de la camioneta Toyota fue detenido y trasladado a la estación de Policía de Hatonuevo, donde permanecía hasta el cierre de esta edición.

Docentes en Albania. Liliana Manjarrés, quien falleció, y Diana Sarmiento, quien se encuentra herida, se dirigían al colegio San Rafael de Albania, donde daban clases en primaria. Fue recordada como una profesional cumplidora de sus deberes.

Falta de control

A pesar de la gran cantidad de retenes y presencia de la Policía en las vías del sur de La Guajira, todo indica que en ninguno de estos puntos se percataron de las condiciones en que iba el vehículo que causó el siniestro.

Otro accidente

Martín Molina y una mujer que lo acompañaba resultaron heridos tras el choque del tractocamión, en el que se desplazaban, el cual chocó con otro camión, en la zona del municipio de San Martín, sur del Cesar. El tractocamión se encendió.