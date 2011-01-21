COLPRENSA/COLPRENSA Archivo El Heraldo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se notificó de una determinación tomada por un juez de Cartagena que dejó sin efectos la orden de captura emitida por el Alto Tribunal que dejó en firme la condena de 80 meses de prisión por irregularidades en una conciliación, informó Caracol Radio.

La determinación del juzgado fue hecha al estudiar una tutela interpuesta por el empresario.

Ante la Corte la Procuraduría y la Fiscalía señalaron que existe suficientes elementos de prueba para concluir la responsabilidad penal de Reginaldo Bray en la conciliación entre las firmas que presidía, Dragacol y el Estado, que resultó estafado por 17 mil millones de pesos.

Por estos hechos, Bray resultó absuelto en primera instancia, luego en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a seis años de prisión.

La Sala Penal estudia esta determinación con el fin de pronunciarse jurídicamente sobre el hecho.