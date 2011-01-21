Un fiscal especializado de Cartagena acusó ante un juez de conocimiento de esa ciudad a 36 personas, señaladas de integrar una banda criminal que delinquía en varios municipios de Bolívar y sectores de la capital del departamento.

Según las investigaciones, los detenidos serían los responsables de homicidios selectivos y extorsiones, y tendrían relación con el tráfico de estupefacientes en Bolívar, informó RCN la radio.

Por esos hechos, la Fiscalía acusó a los procesados por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Las autoridades reportaron que este grupo de personas ya se encuentra con medida de aseguramiento.