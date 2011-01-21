Hace cuatro días los padres del menor de 14 años, de la etnia wiwa, quien está internado desde el pasado 30 de diciembre en el hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, abandonaron a su hijo en el centro asistencial.



Se trata de un paciente con cáncer en el cuello que según los médicos ya hizo metástasis. El paciente continúa recibiendo asistencia con apoyo de la Empresa Promotora de Salud Indígena, Dusakawi. Sin embargo, se adelantan gestiones para ubicar a los progenitores de los que se informó residen en el corregimiento de Atánquez, en estribaciones de la Sierra Nevada.