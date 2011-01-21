El gran problema de fondo para que el Cesar continúe con altos índices de agua no apta para el consumo humano, obedece a la falta de insumos para el tratamiento de la misma, debido a que los municipios incumplen con el suministro a tiempo para purificar el líquido.

De acuerdo con el Laboratorio de Salud Pública del Departamento, 19 de los 25 municipios en este territorio, no cuentan con agua óptima, por lo que los índices de riesgo de enfermedades son altos.

A pesar de que en el Departamento se realizan inversiones en obras de infraestructura de acueductos y plantas de tratamiento, con el denominado Plan de Agua, que tiene una proyección de cobertura total en la mayoría de los municipios, la problemática de suministro de químicos es una constante, al punto que no corresponde la calidad con la destinación de millonarios recursos para la parte física.

'No hay continuidad en los insumos, hay municipios con excelentes plantas de tratamiento, pero el líquido no tiene como tratarse', sostuvo Ingrid Pino, bacterióloga del Laboratorio de Salud Pública del Cesar. Solo Aguachica, Curumaní, El Copey, Pelaya, San Martín y Valledupar tienen niveles aptos para el consumo humano, el resto de los municipios están por debajo de los parámetros aceptables que van del 0 al 5% del índice de riesgo.

Así Bosconia, Codazzi, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, El Paso, Gamarra, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pailitas, Pueblo Bello, Río de Oro, San Alberto, San Diego, San Martín, Tamalameque, González y Becerril figuran como los municipios con agua no apta para consumo.

En el caso de Gamarra, por ejemplo, cuenta con planta de tratamiento. Sin embargo, por falta de continuidad en los químicos, el año pasado estuvo en el promedio del 45% de riesgo de calidad de agua, es decir alta peligrosidad para el suministro a sus habitantes.

Factores como la contratación para la adquisición de productos bases como el cloro gaseoso o sulfato de aluminio para el tratamiento en las plantas de agua

inciden en la frecuencia del proceso.

Las muestras del laboratorio se toman en promedio dos veces por mes en municipios de baja población y hasta 30 en las localidades con mayor número de

habitantes, arrojando los estudios que el Cesar sigue consumiendo agua no apta para los humanos.