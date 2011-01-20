El Heraldo

La novela del proyecto de emisario submarino de Cartagena tomó ayer un nuevo giro. La tripulación del buque de carga Cala Pula, de la compañía Costa Container Lines, avistó una tubería de aproximadamente 300 metros de longitud y dos metros de diámetro que flotaba en aguas internacionales entre Panamá y Colombia.

Así se lo confirmó a EL HERALDO el capitán de Puerto, Juan Francisco Herrera, al explicar que una vez entró a Cartagena, la tripulación del Cala Pula informó de la situación temiendo que pueda ocasionar accidentes o sucesos marinos de no señalizarse rápidamente o, en el mejor de los casos, de rescatarse y llevarse hacia una zona de menos tráfico marítimo.

'La tubería se vio flotando a unas 240 millas náuticas de la costa, razón por la cual se informó de inmediato a las capitanías de Puerto de Turbo, Coveñas y Barranquilla para que alerten a todos los barcos que tengan como ruta de destino o de paso, el vecino país de Panamá', comentó Juan Francisco Herrera.

El funcionario aseguró que también se informó a la empresa de servicios públicos Aguas de Cartagena (Acuacar), acerca del avistamiento con el propósito de que envíe una embarcación que verifique el hallazgo de la tubería y proceda, en el menor tiempo, a rescatar el tramo que naufragó.

'Irresponsabilidad'. La alcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, se refirió a este nuevo capítulo de la novela del emisario y aseguró que la tubería avistada en Panamá es una muestra más de la irresponsabilidad de la firma chipriota EDT Marine Construccion, la cual es todavía la dueña de la tubería porque ni Acuacar, ni el Distrito habían recibido la obra teniendo en cuenta que nunca se terminó, ni se ensambló al emisario terrestre.

La audiencia. Por otro lado, ayer continuaba realizándose en la sede de la Capitanía de Puerto la audiencia de suceso marino por la pérdida de la tubería del emisario. En la audiencia, según pudo conocer EL HERALDO, los pilotos y dueños de los remolcadores que transportaban la tubería entregaron sus versiones de lo sucedido. La interventoría también rindió un informe.

La Capitanía de Puerto se abstuvo de entregar detalles de la audiencia de suceso marino para evitar que se generen nulidades y se dañe la investigación.

Después de la etapa de audiencia y rendición de informe de las partes, se pasará a la etapa de alegatos y por último, la Capitanía entregará un fallo en el que se dará a conocer las responsabilidades por la pérdida de la tubería del emisario y que retrasa el proyecto de saneamiento de la capital de Bolívar.

Por Elvis Martínez Bermúdez