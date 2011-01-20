Un paro cívico organizado por líderes populares de Santa Marta sería utilizada por fuerzas oscuras para intimidar al sector productivo.

Al margen del hecho la Policía alerto sobre supuestas intimidaciones a transportadores y comerciantes para que cierren sus negocios y participen del movimiento.

La alerta la hizo el comandante de la Policía del Magdalena, Cesar Granados Abaunza, al manifestar que el derecho a la protesta está plenamente garantizado, pero 'no podemos permitir que esto nos afecte otro derecho fundamental como es el de la libertad'.

La protesta promovida por sindicatos, gremios, lideres comunales y otros sectores de la sociedad samaria, es motivada por los problemas sociales que afronta el Distrito, especialmente el de las aguas residuales en el barrio Pescaíto y las inundaciones por causa del desbordamiento de la quebrada La Lata.