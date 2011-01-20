Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un paro cívico organizado por líderes populares de Santa Marta sería utilizada por fuerzas oscuras para intimidar al sector productivo.

Al margen del hecho la Policía alerto sobre supuestas intimidaciones a transportadores y comerciantes para que cierren sus negocios y participen del movimiento.

La alerta la hizo el comandante de la Policía del Magdalena, Cesar Granados Abaunza, al manifestar que el derecho a la protesta está plenamente garantizado, pero 'no podemos permitir que esto nos afecte otro derecho fundamental como es el de la libertad'.

La protesta promovida por sindicatos, gremios, lideres comunales y otros sectores de la sociedad samaria, es motivada por los problemas sociales que afronta el Distrito, especialmente el de las aguas residuales en el barrio Pescaíto y las inundaciones por causa del desbordamiento de la quebrada La Lata.

